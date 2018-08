શ્રાવણ માસનાં પવિત્ર તહેવારો દરમ્યાન ભગવાન સોમનાથ મહાદેવનાં દર્શને દુર-દુરથી ભાવિકો આવે છે ત્યારે ગઈકાલે બીજા સોમવારે પણ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડયાં હતા અને સોમનાથ દાદાને ગઈકાલે ર૩ ધજાઓ ચડાવવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત બિલીપત્રની પુજા, રૂદ્વાભિષેક, તત્કાલ પુજા, ગંગાજળ અભિષેક સહિતનાં કાર્યક્રમો પણ યોજાયા હતા.

