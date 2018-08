આગામી તા.ર૩મી ઓગષ્ટે ગુરૂવારે જૂનાગઢ ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે ત્યારે તડામાર તૈયારી હાથ ધરવામાં આવી છે આ કાર્યક્રમને લઈને જૂનાગઢ, જામનગર, ભાવનગર અને અમરેલી ડીવીઝનની પ૦૦ બસો ફાળવવામાં આવી છે અને એસટી ડીવીઝનને અત્યાર સુધીમાં ૪૦ લાખ ચુકવાય ગયા હોવાનું જાણવા મળે છે.

