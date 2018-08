વિરોધ પ્રદર્શન કરનાર કોંગ્રેસનાં ૬ર કાર્યકરોની અટકાયત કરાઈ

ગઈકાલે નરેન્દ્ર મોદીની જૂનાગઢમાં મુલાકાત અને વિવિધ વિકાસકામો, લોકાર્પણ તેમજ પીટીસી પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઉદબોધન સહિતનાં કાર્યકમો યોજાયા હતા. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસનાં કાર્યકતાઓએ ખેડુતોનાં વિવિધ પ્રશ્ને દેખાવો કર્યા હતા અને કોંગ્રેસ ભવનથી સુત્રોચ્ચાર સાથે એક રેલી પણ નીકળી હતી અને વિવિધ પ્રશ્નો અંગે વડાપ્રધાનને રૂબરૂ મળવા અને રજુઆત કરવા માટે સમય માંગવામાં આવ્યો હતો પરંતુ કોંગ્રેસનાં સભ્યોને સમય અપાયો ન હતો જેથી ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો હતો. આ દરમ્યાન ગાંધીચોક પાસે વિરોધ પ્રદર્શન કરનાર ગાંધીચોકમાંથી ૬ર કોંગ્રેસનાં કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં મુકત કરવામાં આવ્યા હતાં.

