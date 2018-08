પાટીદારોને અનામત આપવાની માંગણી સાથે હાર્દિક પટેલ પોતાની ઘરે જ સરકારની નિતી-રિતીઓનાં વિરોધમાં આ આમરણાંત ઉપવાસનો કાર્યક્રમ યોજી રહેલ છે ત્યારે હાર્દિક પટેલનાં ઉપવાસને લઈને સાવચેતીનાં પગલાં રૂપે દરેક મોટા શહેરોમાં તેમજ વિવિધ જીલ્લાઓમાં પણ સુલેહ-શાંતિ અને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બને નહીં તે માટે કલમ ૧૪૪ લાગુ કરવામાં આવી છે.

