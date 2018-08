રક્ષાબંધનની સાથો સાથ આવતીકાલે બળેવપર્વ પણ હોય આ પ્રસંગે યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવાનો કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવનાર છે. બ્રહ્મ સમાજ, રઘુવંશી સમાજ તેમજ ક્ષત્રિયો આવતીકાલે શા†ોકત વિધિ સાથે યજ્ઞોપવિત બદલવાની વિધિ પણ કરશે અને ઠેર-ઠેર જનોઈ બદલવાનાં કાર્યક્રમો પણ ઉત્સાહભેર યોજવામાં આવશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.