જૂનાગઢ શહેર અને સૌરાષ્ટ્રભરમાં ગઈકાલે રાત્રીનાં નવરાત્રી મહોત્સવનાં રાસોત્સવનાં કાર્યક્રમમાં ખેલૈયાઓ મનમુકીને ઝુમી ઉઠયાં હતા અને કયાંક ઈનામ વિતરણનાં કાર્યક્રમો તો કયાંક રાસ-ગરબાની જમાવટ સાથે લોકોએ મનભરીને તહેવાર માણ્યો હતો.

