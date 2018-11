જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં દિપાવલી અને નૂતનવર્ષના તહેવારો અન્વયે ગણતરીના દિવસ જ બાકી રહ્યા છે ત્યારે આ તહેવારની ઉજવણી માટે લોકોમાં ઉત્સાહ પ્રવતી રહ્યો છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.