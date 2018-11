જૂનાગઢમાં ગીરનારની લીલી પરીક્રમાનો મેળો પુરબહારમાં ખીલી ઉઠયો છે ત્યારે આ પરીક્રમામાં લાખો સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડયા છે અને હજારો ભાવિકો દામોદર કુંડમાં સ્નાન કરી રાધા – દામોદર રાયજીના દર્શન કરી પરીક્રમાં પૂર્ણ કરી છે.

