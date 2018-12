બી.એસ.એન.એલ. ના કર્મચારીઓએ પોતાની વિવિધ માંગણી સબબ ૩ ડિસેમ્બરથી અચોક્કસ મુદ્‌તની હડતાલનું શ† ઉગામ્યુ છે. આ હડતાલમાં જૂનાગઢ, પોરબંદર, વેરાવળ તેમજ દિવ જીલ્લાના મળી ૬પ૦ કર્મચારીઓ જાડાશે.

