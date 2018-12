જૂનાગઢમાં દર વર્ષે યોજાતી ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા આગામી ૬ જાન્યુઆરીના રોજ યોજાનાર છે જ્યારે આ સ્પર્ધાના આયોજનને લઈને તૈયારી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માંગતા કુલ-૬૦ સ્પર્ધકોએ અત્યાર સુધીમાં ફોર્મ ભર્યા છે.

