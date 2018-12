જૂનાગઢ આદિત્ય કલીનીકની ડો. સુબાની હોÂસ્પટલ ખાતે આગામી તા.૧૬ ડિસેમ્બર રવિવારના રોજ સવારેના ૧૦ થી ૧ સુધી વિનામૂલ્યે મેડીકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

