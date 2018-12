જૂનાગઢમાં આવતીકાલે ગુજરાત સર્જન કોન્ફરન્સ

જૂનાગઢમાં જીએમઈઆરએસ મેડીકલ કોલેજ ખાતે આવતીકાલથી ત્રણ દિવસ સુધી ગુજરાત સર્જન કોન્ફરન્સનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવી રહેલ છે. નિષ્ણાંત સર્જનો દ્વારા ૧૬ જેટલી સર્જરી કરવામાં આવશે અને બે દિવસ માટે લેકચર પણ યોજવામાં આવશે. એશોસીએશન ઓફ સર્જનના ગુજરાત ચેપ્ટરનાં વડા ડો. ડી.પી. ચિખલીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ અને મેડીકલ કોલેજના ડીન એસ.પી. રાઠોડ, સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ ડો. મકવાણા અને નિષ્ણાંતોની ટીમ દ્વારા તડામાર તૈયારીને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.