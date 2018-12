ગિરના ઈતિહાસમાં સૌપ્રથમ માલધારી અને વન વિભાગ દ્વારા એક સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો જેમાં ગીરમાં વસવાટ કરતાં માલધારીઓ ઉપÂસ્થત રહ્યા હતા. આ તકે સિંહોના રક્ષણમાં માલધારીઓ મદદરૂપ બને તેવો અનુરોધ કરાયો હતો.

