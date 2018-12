વિજયા બેંક, બેંક ઓફ બરોડા અને દેના બેંક આ ત્રણ બેંકના મર્જના વિરોધમાં યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન દ્વારા હડતાલનું એલાન કરવામાં આવેલ છે અને ર૦૦૦ કર્મચારીઓ આ હડતાલમાં જાડાશે અને બુધવારે એક કરોડનું ટર્ન ઓવર ઠપ થશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.