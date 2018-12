શ્રી જલારામ ભકતીધામ જલારામ મંદિર જૂનાગઢ ખાતે રાંદલમાંના સમૂહ લોટાનો કાર્યક્રમ

જૂનાગઢ ઝાંઝરડા ચોકડી ગેસ પંપ પાસે આવેલ શ્રી જલારામ પરિવાર ટ્રસ્ટ જૂનાગઢ સંચાલિત શ્રી જલારામ ભકતીધામ જલારામ મંદિર જૂનાગઢ ખાતે આગામી તા.૩૦-૧ર-ર૦૧૮ રવિવારના રાંદલમાંના સમૂહ ર૧૬ લોટાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સવારના ૬ થી ૭ દરમ્યાન સ્થાપન, ૭ થી ૭ઃ૩૦ મંગળા આરતી, બપોરના ૧૧ થી ૧ ગોરણી પૂજન અને સમૂહ પ્રસાદ, બપોરના ૪ થી ૭ માતાજીના ગરબા અને સાંજના ૭ થી ૭ઃ૩૦ ર૧૬ દિવડાની સંધ્યા આરતી થશે તેમજ તા.૩૧-૧ર-ર૦૧૮ સોમવારે સવારેના ૬ કલાકે ઉથાપનનો કાર્યક્રમ છે આ ધાર્મિક કાર્યક્રમનો ધર્મપ્રેમીએ લાભ લેવા મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી પ્રોફેસર પી.બી. ઉનડકડની યાદીમાં જણાવેલ છે.

