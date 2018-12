જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાનો ર૦ કરોડથી વધુનો હાઉસટેક્ષ બાકી છે અને જૂનાગઢની જનતા પાસે લેણા ટેક્ષની વસુલાત કરવામાં આવી રહી છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા ૪ કર્મચારીઓની કુલ ૪ ટીમો બનાવવામાં આવી છે આમ કુલ-૧૬ કર્મચારીઓ ટેક્ષ ઉઘરાવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તેમ જાણવા મળેલ છે.

