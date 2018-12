જૂનાગઢ અને સોરઠ પંથકમાં કાતીલ ઠંડીનો જાર સતત ચાલી રહ્યો છે ત્યારે હજુ બે દિવસ સુધી આ ઠંડી યથાવત રહેવાની અને લઘુત્તમ તાપમાન ૮ થી ૧૦ ડીગ્રી રહેશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.