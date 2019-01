ગિરમાં સિંહોની ગર્જના કાયમ સંભળાતી રહેશે – રાષ્ટ્રપતિશ્રી

રાષ્ટ્રપતિશ્રી રામનાથ કોવિંદે સાસણ ગીરની મુલાકાતના બીજા દિવસે સિંહસદન ખાતે આવેલા હેરીટેજ લોંજની મુલાકાત લઇ વીઝીટબુકમાં નોંધ કરી હતી કે, ગીરની મુલાકાત તેમના માટે યાદગાર રહેશે. રાષ્ટ્રપતિશ્રીએ ગીરમાં સિંહ અને અન્ય વન્યપ્રાણીઓ મુક્ત રીતે વિહરી રહ્યા છે તે અંગે આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી તેઓએ નોંધ્યું કે, સિંહના સંવર્ધન અને દેખભાળમાં ગુજરાત સરકાર, વન વિભાગના અધિકારી-કર્મચારીઓ અને સ્થાનિક લોકો ખાસ કરીને માલધારીઓ અને સીદી સમુદાયનો અન્નય ફાળો અને અથાગ પ્રયાસો રહ્યા છે. સિંહ આપણા દેશનું ગૌરવ છે તેમ જણાવી ગીરમાં સિંહોની ગર્જના કાયમ રહેશે તેવો આત્મવિશ્વાસ વ્યક્ત કરી આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. ગીર હેરીટેઝ લોંજની મુલાકાત પૂર્વે સિંહસદન પરિસરમાં બારસોલીના રોપનું વૃક્ષારોપણ કર્યુ હતુ. વન વિભાગના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ તેમજ જિલ્લાના અધિકારીઓ સાથે ફોટોસેશન પણ કર્યુ હતુ. રાષ્ટ્રપતિશ્રીએ સોવેનીયર શોપની પણ મુલાકાત લીધી હતી.વૃક્ષારોપણના સ્થળે ફુલની રંગોળી અને આકર્ષિત સુશોભન શ્રી સોનલબેન શીલુએ નાયબ વન સંરક્ષકશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ કર્યું હતું.

