જૂનાગઢ ખાતે તા.પ જાન્યુઆરીના રોજ યોજાનાર ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં ૪૬૯૭ લાભાર્થીઓને ર કરોડની સહાય આપવામાં આવશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.