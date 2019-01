જૂનાગઢ શહેરમાં હાલમાં કાતીલ ઠંડી પડી રહી છે અને ૬ જાન્યુઆરી સુધી તાપમાન ૧૦ થી ૧ર ડીગ્રી રહેશે તેમ હવામાન વિભાગની યાદીમાં જણાવેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.