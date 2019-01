જૂનાગઢમાં ફ્રી બ્યુટી પાર્લર વર્કશોપનો કાર્યક્રમ યોજાયો

ઈન્ડીયન લાયન્સ જૂનાગઢ ગિરનાર દ્વારા ઉત્કર્ષ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ જૂનાગઢના સહયોગથી એક દિવસનો ફ્રી બ્યુટી પાર્લર વર્કશોપનું આયોજન ગાયત્રી સ્કૂલ બિલ્ડીંગ શેરી નં.૧ બાપુનગર ડો.અગ્રાવત ચોક પાસે જાષીપરા જૂનાગઢ ખાતે તા.૩/૧/ર૦૧૯ને ગુરૂવારે બપોરે ર થી ૪ કલાકે યોજવામાં આવેલ હતો ઈન્ડીયન લાયન્સ જૂનાગઢ ગિરનારના કાર્યકારી પ્રમુખ ભદ્રાબેન વૈષ્ણવના જન્મ દિવસ નિમિત્તે બહેનો માટે ફ્રી બ્યુટી પાર્લર વર્ક શોપનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. આ વર્કશોપમાં શહેરની ૭૦ બહેનોએ ફ્રી આઈબ્રો અને હેર કટીંગનો લાભ લીધેલ છે. તમામ બહેનોને બ્યુટી પાર્લરની ફ્રી ટ્રેનીંગ આપવામાં આવેલ હતી. આ ઉપરાંત નારી અદાલતના બહેનોએ વર્કશોપમાં આવેલ બહેનોને નારીઓની સમસ્યાઓ વિષે માહિતી આપેલ હતી. આ કાર્યક્રમમાં શ્રીસંહિતા મહિલા મંડળના પ્રમુખ વિણાબેન પંડયા અને તેમની ટીમ ઉત્કર્ષ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ અને નારી અદાલતના બહેનો ઉપÂસ્થત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ઈન્ડીયન લાયન્સ જૂનાગઢ ગિરનારના પ્રમુખ ધિરજકુમાર રામાણી, ડો.રાજેશ ભાખર, ભદ્રાબેન વૈષ્ણવ, મિતાબેન લીલા, શિલ્પાબેન ભાખર, ધવલભાઈ આઘેરા, રાજીતાબેન આઘેરા, વિનોદભાઈ ભેસાણીયા તેમજ લાભાર્થી બહેનો હાજર રહ્યા હતા. તેમ ઈન્ડીયન લાયન્સ જૂનાગઢ ગિરનારના સેક્રેટરી ડો.રાજેશ ભાખરની યાદીમાં જણાવેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.