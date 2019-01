અરણીયાળા ગામે સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયાનાં ૧૦૮માં સ્થાપનાં દિનની ઉજવણી

મેંદરડા તાલુકાના અરણીયાળા ગામે આવેલ સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયાના ૧૦૮માં સ્થાપના દિવસની ઉજવણી ગામની યોગેશ્વર વિદ્યા મંદિર, માધ્ય.શાળાનાં પટાંગણ ખાતે ઉજવવામાં આવેલ હતો. વરીષ્ઠ ક્ષેત્રિય પ્રબંધક એસ.એસ. રાવની ઉપÂસ્થતિમાં શાળાની વિદ્યાર્થીની બહેનો પ્રાર્થના સ્વાગત ગીત અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા હતા. આ પ્રસંગે ગ્રામ અગ્રણી તથા બેન્ક ખાતેદારો આજુબાજુના ગ્રામ અગ્રણીઓ મળીને વિશાળ સંખ્યામાં હાજરી આપી હતી. અરણીયાળા શાખા મેનેજર રાહુલ પાલે બેન્કની યોજનાઓની માહિતી આપી હતી. તમામ વકતાઓએ પ્રાસંગીક વકતવ્ય સાથે ભાગ લેનારાઓને ગિફટસ આપી પુષ્પ ગુચ્છથી સ્વાગત કર્યું હતું. આ પ્રસંગે જૂનાગઢ ચિફ ઓફીસર અનિલકુમાર એલ.આઈ.સી. ઓફીસર સનદ સવાન, એ એફઓ જગતાપ સર્વ સતીષભાઈ તથા વેકરીયા તથા કાનજીભાઈ વગેરે હાજર રહ્યા હતા. શાળા સંચાલક વાસુદેવ પુરોહીત એ આભાર દર્શન કરેલ હતું.

