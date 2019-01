જૂનાગઢમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોર્ચા દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે

ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોર્ચાના મીડીયા વિભાગના જયસિંહ પઢિયારની એક અખબારીયાદી જણાવે છે કે તા. ર-૧-ર૦૧૯ ના રોજ પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે યુવા મોર્ચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋÂત્વજભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં પ્રદેશ ટીમ, પ્રદેશના હોદ્દેદારોની જીલ્લાના પ્રભારી, જીલ્લાના પ્રમુખોની બેઠક યોજાયેલ હતી. જેમાં આગામી સમયમાં યુવા મોર્ચા દ્વારા કરવાના થતા કાર્યક્રમોની ચર્ચા થયેલ હતી. આગામીસમયમાં જૂનાગઢ શહેર યુવા મોર્ચા દ્વારા કાર્યક્રમો કરવામાં આવનાર છે. જેમાં તા. ૧ર-૧-ર૦૧૯- સ્વામિ વિવેકાનંદ જન્મ જયંતિ નિમિત્તે મંડળ સઃ સ્વામિ વિવેકાનંદની પ્રતિમા, ફોટોની પૂજા અર્ચનાનો કાર્યક્રમ યોજાશે.તા. ૧ર થી ૧૭ જાન્યુઆરી દરમ્યાન દરેક શાળાઓમાં ‘નેશન વિથ નમો’ નિબંધ લેખન કાર્યક્રમ તેમજ તેમાં વિજેતા બનેલને તા. ર૭ જાન્યુઆરીના રોજ ઈનામ વિતરણ કરાશે. તા.૧ર થી ૩૧ જાન્યુઆરી દરમ્યાન નેશન વિથ વોલેન્ટીયર પ્રોગ્રામ જેમાં મહાનગરના લોકોને મિસ કોલ દ્વારા નવા યુવાનોને જાડાવાનો કાર્યક્રમ રહેશે. તેમજ યુથ યુવા આઈકોન નેટવર્ક, કેમ્પસ એમ્બેસેડર નેટવર્ક, પહેલા વોટ મોદી કો સંકલ્પ અભિયાન જેવા કોલેજ કેમ્પસમાં કાર્યક્રમ યોજવામાં આવનાર છે. આ ઉપરાંત તા. ૧૧ થી ૧૩ જાન્યુઆરી દરમ્યાન સેવા વસ્તીઓમાં પતંગ વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજાશે. તા. ૧પ થી ૩૧ જાન્યુઆરી દરમ્યાન નહેરૂ યુવા કેન્દ્ર યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવનાર છે જેમાં મહાનગરના યુવા મોર્ચા દ્વારા સક્રીય રીતે જાડાઈને કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ લેવામાં આવનાર છે. તા. ર૩ જાન્યુઆરીના રોજ સુભાષ ચંદ્ર બોઝ જન્મ જયંતિ નિમિત્તે નહેરૂ યુવા કેન્દ્ર દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજવામાં આવનાર છે જયારે તા. ર૭ થી ૩૧ જાન્યુઆરી દરમ્યાન ઓનલાઈન બ્લોગર્સ મીટ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સોશ્યલ મીડીયા સાથે સંકળાયેલા તજજ્ઞો, અગ્રણીઓને જાડવામાં આવશે. તેમજ મહાનગર સંગઠન દ્વારા ચાલી રહેલ ખાટલા બેઠકોમાં યુવા મોર્ચો સક્રીય રીતે જાડાશે.આ તમામ કાર્યક્રમોનું સફળ રીતે આયોજન થાય તે હેતુથી તા. ૪-૧-ર૦૧૯ ના રોજ જૂનાગઢ સર્કીટ હાઉસ ખાતે યુવા મોર્ચાના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ વિજયભાઈ ભગતની ઉપÂસ્થતિમાં યુવા મોર્ચાને વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ હતું. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા શહેર ભાજપ પ્રમુખ શશીકાંતભાઈ ભીમાણી, મહામંત્રી પુનિતભાઈ શર્મા, ભરતભાઈ શીંગાળા, ચંદ્રેશભાઈ હેરમા દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ હતું. તેમજ યુવા મોર્ચાના પ્રમુખ ચેતનભાઈ ગજેરા, મહામંત્રી મનનભાઈ અભાણી, વિજયસિંહ ઝાલા તેમજ યુવા મોર્ચાના તમામ કારોબારી સભ્યો હાજર રહ્યા હતા અને તમામ કાર્યકરો ઉકત તમામ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા જહેમત ઉઠાવવા કટિબધ્ધ છે તેમ યાદીમાં જણાવેલ છે.

