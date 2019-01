આગામી રવિવારે ૩૪મી અખિલ ગુજરાત ગિરનાર આરોહણ સ્પર્ધા યોજાશે

જૂનાગઢ નજીક આવેલાં ભવનાથ ક્ષેત્રમાં આગામી રવિવારે માનવ મહેરામણ ઉમટી પડશે. ખાસ કરીને યુવા વર્ગ ઉમટી પડશે. જેનું કારણ છે દર વર્ષે ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા આ દિવસે યોજાવાની છે અને કુલ ૧૩૦૩ સ્પર્ધક ભાઈ-બહેનો ભાગ લેનાર છે. યુવાનોમાં સાહસ, શોર્ય અને ઉત્સાહનો સંચાર કરનારી ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધાને લઈને તૈયારીને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. રમત-ગમત વિભાગ, જીલ્લા વહીવટી તંત્ર, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ ગાંધીનગરનાં સંયુકત ક્રમે આ સ્પર્ધા યોજાનાર છે. ગિરનાર આરોહણ સ્પર્ધા યોજાયા બાદ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ સ્પર્ધા પણ યોજાશે. આ સ્પર્ધા સંપન્ન થયા બાદ તેની પણ તૈયારી હાથ ધરવામાં આવશે.

