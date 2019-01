દિવ્યાંગોનો સન્માન સમારોહ અને પતંગ મહોત્સવની ઉજવણી કરાઈ

જૂનાગઢ ગ્રામ્યના રિસોર્સ રૂમ ખાતે દિવ્યાંગ બાળકો માટે એક સુંદર કાર્યક્રમનુ આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા બાલ સુરક્ષા અધિકારી રમેશભાઈ મહિડા, તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી, તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના મંત્રીશ્રી શૈલેષભાઈ દવે, જુનાગઢ સિટી બી.આર.સી. કોઓર્ડિનેટર રાહુલભાઈ પાનસુરિયા, જુનાગઢ ગ્રામ્ય બી.આર.સી. કોઓર્ડિનેટર શુરેશભાઈ મેવાડા તેમજ મોટી સંખ્યામાં દિવ્યાંગ બાળકો તેમના વાલીઓ સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.(૪૦ બાળકો અને ૩૮ વાલીઓ હાજર રહ્યા હતા. સૌ પ્રથમ અંધબાળકો માટે ખૂબ ઉપયોગી બ્રેલ લીપીના સાંશોધક લુઈ બ્રેલ ને યાદ કરી અને લુઈ બ્રેલના કર્યો વિષે બાળકો અને વાલીઓ માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ રીતે લુઈ બ્રેલના જન્મ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ દિવ્યાંગો માટેના સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભમાં જિલ્લા તેમજ રાજ્ય કક્ષાએ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ દિવ્યાંગ બાળકોનું સન્માન કરવામાં આવેલ હતું. જેમાં બાળકોને સર્ટિફિકેટ અને પ્રોત્સાહક ઇનામો આપવામાં આવ્યા હતા. અંતમાં બાળકોને મન પસંદ એવી પ્રવૃત્તિ પતંગ ચગાવવાની મજા લીધી હતી. મમરાના લાડુ અને તલની ચીકી ખાતા ખાતા બાળકો અને તેમના વાલીઓ એ ખૂબ મજા લુંટી હતી. આ રીતે પતંગ મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. આ ત્રિવિધ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે જુનાગઢ જિલ્લા આઈ.ઇ.ડી. કોઓર્ડિનેટર ગોપાલભાઈ પંડ્‌યાના માર્ગદર્શન નીચે સુરેશભાઇ મેવાડા અને સમગ્ર પ્રોજેકટ સ્ટાફે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી.

