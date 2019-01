ગિરનાર પર્વત ઉપર બિરાજતાં જગતજનની માં અંબાજી માતાજીનાં પ્રાગટય મહોત્સવની સોમવારે ઉજવણી

જૂનાગઢ સોરઠનાં પ્રભાસ ક્ષેત્રે ગરવા ગઢ ગિરનારની ટોચ ઉપર બિરાજમાન માતા અંબાનો પોષી પુનમ એટલે જગત જનની માં અંબાજી માતાનો પ્રાગટય દિવસ યાને માતાજીનો જન્મ દિવસ સોમવાર તા.ર૧ જાન્યુઆરી ર૦૧૯નાં રોજ ધામધુમથી ઉજવવામાં આવશે. પર્વતોના પ્રપિતામહ એવા ગરવા ગઢ ગિરનારના પાંચ હજાર પગથીયા ઉપર બિરાજમાન માતા અંબાજીનાં પ્રાચીન નીજ મંદિરમાં બિરાજમાન માં અંબાજીનાં પ્રાગટય મહોત્સવે મંદિરના શ્રી મહંત મોટા પીરબાવા તનસુખગીરી બાપુ, નાના પીરજી મહંત ગણપતગીરી બાપુની નિશ્રામાં હજારો માઈભકતોની હાજરીમાં માતાજીને શ્રૃંગાર સાથે શ્રીસુકતના પાઠ, હોમહવન, ગંગાજળ દુધથી માતાજીને અભિષેક કરાશે તેમજ નિજ મંદિરનાં શીખર ઉપર બાવન ગજની ધજા ચડાવવામાં આવશે.

