૩૧ જાન્યુઆરીએ જૂનાગઢ મનપાનું જનરલ બોર્ડ મળશે

જૂનાગઢ મનપાનાં સ્થાયી સમિતીનાં ચેરમેન, સભ્યો તેમજ ડે.મેયરના હોદ્દોની ૩૧ જાન્યુઆરીનાં રોજ મુદ્દત પુરી થતી હોય જનરલ બોર્ડમાં વરણી કરવામાં આવનાર છે. ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ ગુરૂવારનાં રોજ સવારે ૧૧ વાગ્યે મનપા કચેરી સ્થિત પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય સભાખંડમાં જનરલ બોર્ડ મળશે. આ બોર્ડમાં ડે.મેયર, સ્ટે.કમિટી ચેરમેન અને સભ્યની નિમણૂંક અંગે ચર્ચા વિચારણા કરી નિર્ણય લેવામાં આવશે. મનપાનાં ડે.મેયર સ્ટે. કમિટી ચેરમેન તેમજ સભ્યોની અઢી વર્ષની મુદ્દત હોય છે. આ મુદ્દત ૩૧ જાન્યુઆરીનાં રોજ પુરી થઇ રહી છે ત્યારે નવી નિમણૂંક કરવા અંગે કમિશ્નર તરફથી દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. આ દરખાસ્તનાં અનુસંધાને ૩૧ જાન્યુઆરીએ જનરલ બોર્ડ બોલાવવામાં આવશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.