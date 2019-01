જૂનાગઢમાં રપ જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની થશે ઉજવણી

ચુંટણીપંચ દ્વારા તા. ૨૫ જાન્યુઆરીને રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ તરીકે સમગ્ર દેશમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે. વિશ્વભરમાં પોતાના યુવાધન માટે ઓળખાતા ભારત દેશમાં ભારત સરકાર દ્વારા વધુને વધુ યુવા મતદારોને મતદાન વિષયે જાગૃત તેમજ પ્રોત્સાહિત કરવા અને મતદાનની રાજકીય પ્રણાલીમાં જોડવાના ઉદ્દેશથી દર વર્ષના ૨૫ જાન્યુઆરીના દિવસને રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ (નેશનલ વોટર્સ ડે) તરીકે મનાવવામાં આવે છે. તારીખ ૨૫ જાન્યુઆરી ભારતના ચૂંટણી પંચનો સ્થાપના દિવસ હોવાથી ૨૫ જાન્યુઆરી રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસે મતદાન જાગૃતિ અર્થે વિવિધ કાર્યક્રમો, શેરી નાટકો, રેલીઓ કરી લોકો સુધી મતદાન વિષયક માહિતી પહોંચડી મતદાન કરવા પ્રેરવામાં આવે છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં રાષ્ટ્રાય મતદાતા દિવસની જિલ્લા અને તાલુકા તેમજ મતદાન સ્થળે ઉજવણી જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા તા. ૨૫ જાન્યુઆરીના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ આગેવાનો, કર્મચારીઓ, બ્લોક લેવલ ઓફીસરશ્રીઓ ઉપરાંત સામાજીક સંસ્થાઓના પ્રતિનીધિઓ અને વાલીગણની ઉપસ્થિતીમાં ઉજવણી કરવામાં આવશે. જૂનાગઢ જિલ્લા મથકે સવારના ૮ઃ૩૦ કલાકે બહાઉદ્દીન કોલેજથી પ્રદિપ સિનેમા હોલ સુધી રેલી યોજાશે, ત્યારબાદ પ્રદિપ સીનેમાં હોલ ખાતે ૧૦-૦૦ કલાકે જિલ્લા કલેકટરશ્રી અને જિલ્લા ચુંટણી અધિકારી ડો. સૌરભ પારઘીની ઉપÂસ્થતીમાં જૂનાગઢ જિલ્લાનાં યુવા મતદારો અને જાહેર જનતાએ મતદાન કરવા આગળ આવી લોકશાહી મતદાન પર્વને ઉજવવા, સરકારશ્રીએ પ્રત્યેક નાગરિકને સ્વતંત્ર વિવેકબુધ્ધી અને સમજ પુર્વક તથા પ્રલોભન વિના મતદાતા તરીકે હક્ક અને ફરજ અદા કરવા બંધારણમાં અધિકાર, યુવાનોથી બુઝર્ગો સુધી તમામ નાગરિકોએ તેમની મતદાતા તરીકેની ફરજ અદા કરવા જાણકારી આપવામાં આવશે. આ પ્રસંગે શ્રેષ્ઠ બ્લોક લેવલ ઓફીસર તરીકે ફરજ બજાવનાર બી.એલ.ઓ તથા શ્રેષ્ઠ સેક્ટર ઓફીસરને કલેકટરશ્રી અને ઉપસ્થિત અધિકારીશ્રીઓનાં હસ્તે સન્માન કરી પ્રમાણપત્ર એનાયત કરી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. શતાયુ મતદાતાનું સન્માન કરવામાં આવશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.