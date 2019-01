શિવરાત્રી-પરિક્રમામાં ટ્રેન વધારો, સ્થાનિક કલાકારોને અગ્રતા આપો

ગત વર્ષે યોજાયેલ મહા શિવરાત્રીનાં મેળામાં ઉપસ્થિત રહેલા રાજ્યનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ મહા શિવરાત્રીનાં મેળાને મિનીકુંભ મેળાનો દરજ્જો આપવાની જાહેરાત કરી હતી. તે મુજબ ૨૭ ફેબ્રુઆરીથી ૪ માર્ચ સુધી યોજાનાર મિનીકુંભ સફળ રીતે પાર પડે તંત્રને અને લોકોને અગવડતા ન પડે તે માટે કેટલાક સુચનો કરતો પત્ર ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડનાં પૂર્વ ડિરેકટર યોગેન્દ્રસિંહ પઢીયારે જિલ્લા કલેકટર સૌરભ પારઘીને પાઠવ્યો છે. પત્રમાં જણાવ્યું છે કે રાષ્ટ્રીયકક્ષાનાં કલાકારોની સાથે-સાથે સ્થાનિક કલાકારોને પણ અગ્રતા આપવી જરૂરી છે. જ્યારે ગત વર્ષે ટ્રેન પર બેસીને આવતાં યાત્રાળુઓને અકસ્માત નડ્‌યો હતો. ત્યારબાદ ટ્રેન પર બેસવા પર પ્રતિબંધ મુકી દેવાયો છે ત્યારે યાત્રાળુઓનાં પ્રવાહને ધ્યાને લઇ રેલવે તંત્રએ વધારાની ટ્રેનો દોડાવવી જોઇએ. જ્યારે મિનીકુંભ મેળાનો દરજ્જો અપાયો છે ત્યારે દામોદરકુંડથી લઇને ભવનાથ તળેટી અને ગિરનાર પર્વત પરનાં આવેલા તમામ મંદિરો, અખાડા, આશ્રમો રોશનીથી શણગારવા પણ રજૂઆત કરાઇ છે.

