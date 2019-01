જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજે ધ્વજ વંદનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. મહાનગરપાલિકાના મેયર આદ્યશÂક્તબેન મજમુદારના હસ્તે ધ્વજ વંદન કરાયુ હતું અને આ તકે કોર્પોરેટરો તેમજ પદાધિકારીઓ ઉપÂસ્થત રહ્યા હતા.

