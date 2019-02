જૂનાગઢ અને સોરઠ પંથકની જીવાદોરી સમાન રોપ-વે યોજના અંગે ઝોર શોરથી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ દરમ્યાન રોપ-વેનો સામાન અંબાજી પહોંચાડવા માટે હેલીકોપ્ટરને મંગાવવામાં આવ્યું છે અને માલ-સામાન પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

