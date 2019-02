જૂનાગઢમાં પ્રતિ વર્ષ યોજાતાં મહાશિવરાત્રી મેળાની આ વર્ષે મીની કુંભ મેળા તરીકે ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે આ વર્ષે યાત્રાળુઓની સંખ્યામાં વધારો થવાને લઈને એસ.ટી. વિભાગ દ્વારા રરપ વધારાની બસો દોડાવાશે.

