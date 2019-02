આયુર્વેદિક મહત્વ ધરાવતા ખાખરાના વૃક્ષ ફુલ ઔષધિ સમાનછે

હાલમાં ખાખરાના વૃક્ષોમાં મનમોહક નજારો અનેક જગ્યાએ જોવા મળી રહ્યો છે કેશોદ તાલુકાના અનેક વિસ્તારોમાં કેસુડાંના ફુલ જોવા મળી રહયાછે જાણે ફાગણના આગમનની રાહ જોતા હોય તેમ ફાગણ મહીના પહેલા ખાખરાના વૃક્ષોમાં ફુલ આવેછે જેને કેસુડાંના ફુલ પણ કહેવામાં આવેછે જે સરેરાશ ચૈત્ર મહીના સુધી ફુલો જોવા મળેછે આયુર્વેદિકની દ્રષ્ટિએ પણ ખાખરાના વૃક્ષ તથા ફુલનુ અનેક રીતે ઔષધી તરીકે પણ ઉપયોગી છે તેમજ લોક વાયકા મુજબ વર્ષો પહેલાં કેસુડાંના ફુલોના રંગથી હોળી એટલે કે ધુળેટીની ઉજવણી કરવામાં આવતી જે સમય જતા લુપ્ત થતી ગઈ હાલમાં કેમીકલ યુક્ત કલરના ઉપયોગ થઈ રહયોછે

ખાખરાના વૃક્ષથી થતાં ફાયદાઓ વિશે જાણીએ તો ખાખરાના લાકડાના બળતણ તથા ઓજારોના હાથા બનાવવા તેમજ યજ્ઞમાં વાપરવામાં આવેછે ખાખરાના મુળની છાલનો રસ પીવાથી ઝાડામાં કફમાં લોહી પડવા સહીતમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે અને છાલમાંથી દોરડા અને ખાટલા ભરવાનું વાણ બનાવવામાં પણ ઉપયોગી છે ખાખરાના

પાનથી કૃમિ હરસ પેશાબ ન ઉતરવો વા ખરજવુ સહીતમાં ખાખરાના પાન પાણીમાં પલાળી પીવાથી ફાયદારૂપછે તેમજ ખાખરાના એટલે કે કેસુડાંના ફુલ પાણીમાં પલાળી સ્નાન કરવાથી શરીરમાં અનેક રોગોને રક્ષણ આપેછે આમ અનેક ગુણોથી ભરપુર ખાખરાના વૃક્ષોમાં કેસુડાંના ફુલનો મનમોહક નજારો માણવામાં પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ અનેરો આનંદ અનુભવેછે

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.