ર૩ થી રપ ફેબ્રુ. દરમ્યાન સોમનાથનાં સાંનિધ્યમાં દ્રિતીય દ્વાદશ જયોતિર્લીંગ સમારોહનું ભવ્ય આયોજન

જૂનાગઢ ખાતે આવનારી કાશી વિશ્વનાથનાં પ્રતિકસમી રથયાત્રાનું કરાશે ભકતિભાવ પૂર્વક સ્વાગત – બાઈક રેલી સહીતનાં કાર્યક્રમો યોજાશે

સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા સોમનાથથી દ્વાદશ જયોતિર્લીંગ રથયાત્રાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ છે અને આ અંગે આજરોજ જૂનાગઢ સર્કિટ હાઉસ ખાતે એક મહત્વની બેઠક અને પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી. ગુજરાતમાં દરેક જીલ્લાની અંદર દ્વાદશ જયોતિર્લીંગનાં અલગ-અલગ ફલોટની રથયાત્રા

તા.૧૭-ર-ર૦૧૯થી તા.રર-ર-ર૦૧૯ સુધી ગુજરાતનાં ૩૩ જીલ્લામાં ફરશે. તેમાંથી કાશી વિશ્વનાથ ફલોટ રથયાત્રા સોમનાથથી મોરબી તા.૧૭-ર-૧૯નાં રોજ જશે અને મોરબી, રાજકોટ, જૂનાગઢ સહિતનાં ૩ જીલ્લામાં પ્રથમ દિવસે ફરશે. અને તા.૧૮-ર-૧૯ તથા ૧૯-ર-૧૯નાં રોજ મોરબી અને એક દિવસ રાજકોટ તથા તા.ર૧-ર-૧૯ તથા રર-ર-૧૯નાં રોજ જૂનાગઢ જીલ્લામાં ફરશે. તા.ર૧-ર-૧૯નાં સવારે જેતપુરથી ભેંસાણ, બિલખા, વિસાવદર, મેંદરડા અને રાત્રીનાં જૂનાગઢ રોકાણ કરશે તેમજ ભોજન તથા નગરમાં અલગ-અલગ જગ્યામાં રહેશે અને તા.રર-ર-૧૯નાં રોજ પ્રસ્થાન કરશે અને વંથલી, માણાવદર થઈને સોમનાથ ખાતે સાંજ સુધીમાં પરત ફરશે. આજે યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં સોમનાથનાં ટ્રસ્ટી, જનરલ મેનેજર શ્રી ચાવડા તથા ભાવેશભાઈ તેમજ સમિતિનાં કન્વીનર અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થશે. કેતનભાઈ પરસાણા તેમજ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ જૂનાગઢ જીલ્લાનાં મહામંત્રી પ્રવિણભાઈ ભટ્ટ તથા સમીરભાઈ મોરવાડીયા આ બેઠકમાં ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં. જયારે પત્રકાર પરિષદને ભાવેશભાઈ વેકરીયા તથા સોમનાથ ટ્રસ્ટનાં વિજયસિંહ ચાવડા અને અગ્રણીઓએ રથયાત્રા અંગેની માહિતી આપી હતી.

ર૧ ફેબ્રુ.નાં રોજ જૂનાગઢમાં યોજાનાર રથયાત્રા બાઈક રેલીનો કાર્યક્રમ

ર૧ ફેબ્રુ.નાં રોજ સાંજે જૂનાગઢમાં ૪ વાગ્યે સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા જયોર્તિલીંગ રથ ઈવનગરથી પ્રવેશશે એ સમયે બાઈક રેલી યોજાશે. ત્યારબાદ ગાંધીગ્રામ, ભૂતનાથ ફાટક, કાળવા ચોક, એમ.જી. રોડ, આઝાદ ચોક, તળાવ ફાટક, ગાંધી ચોક, રેલ્વે સ્ટેશન, મજેવડી દરવાજા, ઈન્દ્રેશ્વર રોડ ઉપર રામ મંદિર સુધી, માર્કેટીંગ યાર્ડનાં રસ્તેથી સકકરબાગ, જાષીપરા અન્ડરબ્રીજ, અગ્રાવત દવાખાના, આદિત્યેશ્વર મહાદેવ, ખલીલપુર રોડ, કયાડા વાડી, શાંતેશ્વર રોડ, ઝાંઝરડા બાયપાસ, શિવમ પાર્ટી પ્લોટ, ગિરીરાજ રોડ, આંબાવાડી, જાષીપરા માર્કેટ, રેલ્વે ફાટક, બસ સ્ટેન્ડ ફાટક, તળાવ પેટ્રોલ પંપ, તળાવ રોડ, શહિદ પાર્ક, જાગનાથ મંદિર, જયશ્રી ટોકીઝ, જવાહર રોડ, ગિરનાર દરવાજા, ભીમનાથ મહાદેવ મંદિર, શેરનાથ બાપુની જગ્યાએ નિવાસ અને ભોજન બાદ રર ફેબ્રુ. સવારે રથયાત્રાનું પ્રસ્થાન દાતાર રોડ થઈને કાળવા ચોક, કોલેજ રોડ થઈને મધુરમ, વાડલા ફાટક અને જીલ્લા ટીમ દ્વારા રથયાત્રાને વંથલી લઈ જવાશે.

