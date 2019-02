જૂનાગઢ ભવનાથ તળેટી ખાતે ર૭ ફેબ્રુઆરીથી ૪ માર્ચ સુધી મહા શિવરાત્રીનો મેળો યોજાનાર છે ત્યારે આ મેળામાં સંત સંમેલન, લેસર શો અને મહા આરતી સહિતના કાર્યક્રમો યોજાશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.