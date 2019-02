ગીરનારમાં રોપ-વે શરૂ થશે તો ડોળી ધારકોમાં બેરોજગારીની ભીતિ

ગીરનારમાં ડોળી એસોસિએશનને ધરણા કર્યા છે. રોપ-વેના વિરોધમાં ડોળી ધારકોએ ધરણા કર્યા. રોપ-વે શરૂ થશે તો બેરોજગાર થવાની ડોળી ધારકો ભીતિ સેવી છે. અને આ સાથે તેમણે સરકાર પાસે ધંધા રોજગાર માટે માંગણી કરી છે. મહત્વનું છે કે ગીરનારની ચોટી પર જવા હાલ રોપ-વેની કામગીરી ચાલી રહી છે.

ગીરનારમાં દરરોજ હજારો ભક્તો અને પ્રવાસીઓ આવતા હોય છે. ત્યારે ચોટીએ જવા અનેક લોકો ડોળી મારફતે જતાં હોય છે. અને તેને કારણે આ ડોળી ધારકોને રોજગારી મળતી હોય છે. ત્યારે હવે રોપ-વે શરૂ થશે તો આ ડોળી ધારકોનો ધંધો પડી ભાંગશે તેવી Âસ્થતીના એંધાણ વર્તાયા છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.