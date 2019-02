આવતીકાલે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ સ્પર્ધા

ગીરનાર તળેટીમાં તા.૧૦નાં રોજ ૧રમી અખિલ ભારતીય ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા યોજાશે. ગિરનારને આંબવા સ્પર્ધકો દ્વારા પ્રેકટીશ-રીહર્સલ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. ફુલ ગુલાબી ઠંડીના માહોલમાં યોજાનાર ગિરનાર સ્પર્ધા અંગે સ્પર્ધકોમાં અનેરો જુસ્સો છે તો આયોજકો દ્વારા સ્પર્ધા અંગેનાં જરૂરી તમામ આયોજનોને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. રાજય યુવક અને સાંસ્કૃતિક તથા રમત-ગમત વિભાગ અને જીલ્લા વહિવટી તંત્ર જૂનાગઢનાં ઉપક્રમે રવિવારે સવારે ૭ કલાકે યોજાનાર આ સ્પર્ધાને ફલેગ ઓપ આપવા મેયર આદ્યશÂક્તબેન મજમુદાર, સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા, ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ જાષી સહિતનાં અગ્રણીઓ ઉપÂસ્થત રહેશે. બપોરે ૧ર કલાકે સ્પર્ધાનાં વિજેતા સ્પર્ધકોને ઈનામ આપવા વિજય સમારોહ યોજાશે. સમગ્ર સ્પર્ધા દરમ્યાન પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર મશરૂ સહિતનાં સ્વયંમ સેવકો ગિરનાર પર્વતની સીડી ઉપર જુદાં-જુદાં અંતરે ખડે પગે રહી સેવા બજાવશે. સ્પર્ધકો માટે સ્પેશ્યલ ૩ મેડીકલ ટીમો પણ તહેનાત રહેશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.