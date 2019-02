રાજસ્થાનમાં ગુર્જર અનામતની આગ ભડકી રેલ્વે ટ્રેક ઉપર કબ્જા- ઠેરઠેર ચક્કાજમ

અનામતની આગ ઓલવાતી જ ન હોય તેમ વધુ એક વખત ગુર્જર અનામત આંદોલન શરૂ થઈ ગયુ છે અને તેને પગલે ગુજરાત સહીતની ટ્રેનસેવાને વ્યાપક અસર થઈ છે. અનેક માર્ગો પણ ચકકાજામને પગલે હાઈવે બંધ થયા છે.

અનામતની માંગ સાથે સેંકડો સંખ્યામાં ગુર્જર સમુદાયના લોકો માર્ગો પર ઉતરી આવ્યા છે. સવાઈ માધોપુર નજીક લોકો રેલ્વે ટ્રેક પર બેસી ગયા હતા એટલે ટ્રેન વ્યવહાર અવરોધાયો હતો. અનામત માટે અપાયેલા અલ્ટીમેટમની સમયસીમા પૂર્ણ થતા ગુર્જર સમુદાયના લોકોએ ફરી આંદોલનનું એલાન કર્યુ હતું. અનામત આંદોલનના નેતા કિરોડીસિંહ બેંસલા ખુદ ટ્રેક ઉપર બેઠા હતા અને તેમના સમર્થનમાં અન્ય સેંકડો લોકો ઉમટયા હતા. ગુર્જરોએ અનામત મુદે ભૂતકાળમાં પણ આંદોલનો કર્યા છે. આ વખતનું આંદોલન સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ છે. જો કે, આંદોલનને પગલે માર્ગ તથા રેલ સેવા પ્રભાવિત થઈ છે. આંદોલનકારીઓએ ટ્રેક ઉપર ચકકાજામ સર્જવા ઉપરાંત પાટા ઉખેડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. રેલવે વિભાગના સૂત્રોએ કહ્યું કે મુંબઈ તથા દિલ્હી તરફની ટ્રેન સેવાને અસર થઈ છે. ગુજરાતની ગરીબરથ સહીતની અર્ધો ડઝન ટ્રેનો ડાઈવર્ટ કરી દેવામાં આવી છે.

