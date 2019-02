કાલે જગતમંદિર માં કઇંક આવીરીતે ઉજવાશે ‘વસંત પંચમી ઉત્સવ’

આવતીકાલે વસંતપંચમી નો દિવસ હોઇ જે હિંદુ ધર્મ માં ખુબ શુભ અવસરો નો દિવસ માનવામાં આવે છે આ દિવસે લોકો શુભકાર્યો તેમજ શુભ પ્રસંગો નું આયોજન કરવાની આગવી ઇચ્છા ધરાવતા હોઇ છે ત્યારે આ દિવસની દ્વારકાનાં દ્વારકાધીશ જગત મંદિર માં પણ ખાસ પ્રકારની ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે,દ્વારકાધીશ મંદિર માં વસંત પંચમી ઉત્સવની ઉજવણી નો સમય બપોરે 02:00 થી 03:00 વાગ્યાનો રાખવામાં આવેલ છે માટે આ સમય દરમ્યાન દર્શનાર્થીઓની ખાસ દર્શનનો લાભ લઈ શકશે તેમજ સવારે અને સાંજે મંદિર નિત્યક્રમ સમય મુજબ ખુલુ રાખવામાં આવશે તેવું પણ જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.વસંત પંચમી નાં અવસર પર શ્રી દ્વારિકાધીશજી ને ખાસ સફેદ વસ્ત્રો પહેરાવવામાં આવે છે તેમજ આહાર માં ગોળ,ધાણી,દારીયા,ખજૂર વગેરે જેવાં વ્યંજનો નો ભોગ અર્પણ કરવામાં આવતો હોઇ છે.

