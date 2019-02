વેરાવળની છ ખલાસીઓ સાથેની ફીશીગ બોટ મઘદરીયે આગમાં સ્વાહા થઇ

મઘદરીયે બોટના એન્જીમનમાં એકાએક આગ લાગતા સંપૂર્ણ બોટ ખાખ થઇ બોટમાં સવાર છ ખલાસીઓને અન્યક બોટએ બચાવ્યા.

વેરાવળ નજીકના આદ્રી-ચોરવાડ વચ્ચેયના અરબી સમુદ્રમાં ફીશીગ અર્થે ગયેલ ૬ ખલાસીઓ સાથેની બોટમાં મઘદરીયે અકસ્માચતે આગ લાગતા થોડા સમય માટે અફરાતફરી મચી ગયેલ હતી. જો કે, બોટમાં સવાર ૬ ખલાસીઓને નજીકમાંથી પસાર થતી અન્ય બોટે બચાવી લેતા આબાદ બચાવ થયો હતો. ફીશીગ બોટના મશીનનો ટરબો ફાટવાથી આગ લાગી હોવાનું બોટ એસો.ના પ્રમુખે જણાવેલ છે. જો કે, આ આગની અકસ્માતની ઘટના અંગે સોમનાથ મરીન પોલીસે તપાસ હાથ ઘરી છે.

આ આગની ઘટના અંગે વિગતો આપતા સાગરપુત્ર બોટ એસો.ના પ્રમુખ તુલસીભાઇ ગોહેલએ જણાવેલ કે, વેરાવળ બંદરના કીશન હરી ગોહેલની ફીશીગ બોટ GJ – 11 – MM – 4182 તેજકીરણ નામની છ ખલાસીઓ સાથેની ફીશીંગ બોટમાં આજે નજીકના આદ્રી – ચોરવાડના મઘદરીયામાં ફીશીગ કરી રહેલ દરમ્યાનન અગીયારકે વાગ્યાક આસપાસ બોટના એન્જીનના મશીનનો ટરબો અકસ્‍માતે ફાટી જતા આગ લાગેલ દરમ્યા‍ન બોટમાં રહેલ ડીઝલના જથ્થો આગની જપટમાં આવી જતા જોત જોતામાં આગએ વિકરાળ સ્વ રૂપ ઘારણ કરી લીઘેલ હતુ. જેથી બોટમાં સવાર ટંડેલ સહિતના છ ખલાસીઓએ દરીયામાં છલાંગ લગાવી હતી. આ જ સમયે તે દરીયાઇ વિસ્તા રમાં ફીશીગ કરી રહેલ અન્ય બોટો તુરંત મદદે આવી હતી. જેમાં માછીમાર મનોજ ઘીરજ માલમડીની ત્રીમુર્તી બોટના ખલાસીઓએ દરીયામાં કુદેલ તેજકીરણ બોટના છએય ખલાસીઓને પોતાની બોટમાં લઇ બચાવી લીઘેલ હતા. જે તમામને હેમખેમ વેરાવળ બંદરે સાંજે લઇ આવેલ હતા. જો કે, મઘદરીયામાં ફીશીગ બોટમાં લાગેલ આગની ઘટનાની જાણ થતા મરીન પોલીસે તપાસ હાથ ઘરી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.