જૂનાગઢ બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતે મેગા પ્લેસમેન્ટ કેમ્પ યોજાયો

રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રથમ વખત કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે મેગા પ્લેસમેન્ટ જોબફેરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેના ભાગરૂપે જૂનાગઢમાં ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી જૂનાગઢ દ્વારા બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતે મેગા પ્લેસમેન્ટ કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો હતો. જેનું ઉદઘાટન શિક્ષણ વિભાગના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી વિભાવરીબેન દવેએ કર્યું હતું. બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતે ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજીત પ્લેસમેન્ટ કેમ્પમાં સરકારી અને ગ્રાન્ટ ઇન કોલેજનાં ૧૯૫૬ જેટલા વિધાર્થીઓ હાજર રહ્યા જેમાંથી ૧૨૧૩ વિદ્યાર્થીઓએ જુદી જુદી નોકરી દાતા કંપનીઓ એજન્સીઓ એડવોકેટ ફર્મ સહિતની કુલ ૪૨ જેટલી કંપનીઓનાં પ્રતિનીધીઓ દ્વારા ૧૭૫ વિદ્યાર્થીઓને શોર્ટ લીસ્ટેડ કરવામાં આવ્યા હતા અને ૧૪૩ વિધાર્થીઓને સ્થળ ઉપર જ નોકરી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે મંત્રી વિભાવરીબેન દવેએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં યુવાનોને નોકરી મળે અને અથવા તો ઉદ્યોગ કે ધંધો કરીને આગળ વધતા યુવાનોને યોગ્ય વાતાવરણ મળે તે માટે રાજ્ય સરકારે પધ્ધતિસરનું આયોજન કર્યું છે .

