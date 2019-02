શ્રેષ્ઠ ફળ સ્ટ્રોબેરી વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર

સ્ટ્રોબેરીમાંથી ખાસ કરીને વિટામિન ‘સી’ ખૂબ પ્રમાણમાં મળે છે, જે પાવરફુલ એન્ટિઓક્સિડન્ટ છે. માટે જ વિટામિન ‘સી’ વધુ હોય તેવાં ફળો ખાવાથી રોગ સામે રક્ષણ મળે છે. સ્ટ્રોબેરી વારંવાર થતાં શરદી-ખાંસીને દૂર રાખે છે.આ ઉપરાંત, તેમાં મિનરલ્સ જેવાં કે પોટેશિયમ, મેંગેનિઝ, કોપર, આયર્ન અને આયોડિન આવેલાં છે.શરીરમાં રેડ બ્લડ સેલ બનાવવા માટે આયર્ન ઉપયોગી છે. ફ્લોરાઇડથી હાડકાં મજબૂત થાય છે અને દાંતમાં ફાયદો થાય છે. ,સ્ટ્રોબેરી, જે તમારી ત્વચાને નેચરલ ગ્લો આપે છે. સ્વાસ્થ્ય અને સ્કિન માટે લાભકારી છે. સ્ટ્રોબેરીમાં એવા પોષકતત્વો આવેલા જેથી તમારા સ્કિન પર કરચલીઓ પડશે નહીં. આમ, સ્ટ્રોબેરીનું સેવન વધતી ઉંમરના કારણે ત્વચાની સમસ્યામાં પણ રક્ષણ આપશે.

