પુલવામામાં સૌથી મોટો આતંકી હુમલોઃ ૨૦ જવાન શહિદ

શ્રીનગર,તા.૧૪

જમ્મુકશ્મીરમાં વધુ એકવાર આતંકી આકાઓએ હાહાકાર મચાવ્યો છે. પુલવામાના અવંતિપુરા હાઈવે પર ગોરીપુરા વિસ્તારમાં પસાર થઈ રહેલી એક કારની અથડામણ સર્જી તેના દ્વારા આઈઈડી બ્લાસ્ટ કરી મોટો આતંકી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ હુમલામાં ૨૦ જવાન શહીદ થયાં છે. જ્યારે ૪૫ ઘાયલ થયાંની માહિતી મળી છે. આ આતંકી હુમલાની જવાબદારી જૈશ-એ-મોહમ્મદના સંગઠને લીધી.

આતંકીઓએ સીઆર પીએફના જવાનો ભરેલી બે બસને આ હુમલામાં ટાર્ગેટ કરવામાં આવી છે. બ્લાસ્ટ પહેલાં ગોળીબાર પણ કરવામાં આવ્યો હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યાં છે. આ હુમલામાં મૃતક શહીદોની સંખ્યા વધવાની ભીતિ છે.

સી આર પી એફ ઓફિશિયલે આ ઘટના અંગે જણાવ્યું હતું કે જમ્મુથી શ્રીનગર આવી રહેલી સીઆરપીએફના ૭૦ વાહનોનો કોન્વોય આવી રહ્યો હતો. જેમાં ૨૫૦૦ જેટલા જવાન આવી રહ્યાં હતાં. તેમાંથી એક બસને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.

ઈજાગ્રસ્તોને નજીકની હોÂસ્પટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. હુમલા બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવમાં આવ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે સીઆરપીએફનો કાફલો જઈ રહ્યો હતો જેમાં સંખ્યાબંધ વાહનોમાં સીઆરપીએફના ૨૫૦૦થી વધારે જવાનો સવાર હતાં. જેમાંથી આતંકીઓએ સુરક્ષાબળોને એક જ ગાડીને નિશાન બનાવી હતી.

સીઆરપીએફના સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે રોડ પર એક વાહનમાં ૈંઈડ્ઢ લગાવવામાં આવ્યું હતું.

આ કાર હાઈવે પર જ ઉભી હતી. જેવા સીઆરપીએફના જવાનોનો કાફલો પસાર થયો તે દરમિયાન જ ભયાનક વિસ્ફાટ થયો હતો. હુમલા દરમિયાન ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હોવાના પણ અહેવાલ છે.

૨૦૧૬માં જમ્મુ-કાશ્મીરના ઉરી ખાતેના સૈન્ય કેમ્પ પર થયેલા હુમલા બાદનો આ સૌથી મોટો હુમલો માનવામાં આવે છે. ઉરી હુમલામાં સેનાના ૧૮ જવાનો શહીદ થયા હતાં.

