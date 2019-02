જૂનાગઢમાં પુલાવામાનાં સૈનિક શહીદોને શ્રધ્ધાંજલી આજે જૂનાગઢનાં અનેક વિસ્તારોએ રોષપૂર્ણ બંધ પાળ્યો

જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં અને દેશભરમાં પુલવાનાં શહીદોને શ્રધ્ધાંજલી આપવાનાં અનેકવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં અનેક શહેરોમાં ગ્રામ્ય પંથકોમાં રોષ-પૂર્ણ બંધ રાખવામાં આવેલ છે તેમજ આંતકવાદી હુમલાને જડબાતોડ જવાબ આપવાની જવાબી કાર્યવાહી કરવા પણ ભારતવાસીઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યાં છે. આ દરમ્યાન જૂનાગઢ શહેર જીલ્લામાં શ્રધ્ધાંજલીનાં કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યાં છે.

જમ્મુ-કાશ્મીરનાં પુલવા જીલ્લામાં થયેલાં આંતકવાદી હુમલામાં ૪૪ જેટલાં જવાનો શહીદ થતાં સમગ્ર દેશમાં રોષનો દાવાનળ ફાટી નિકળ્યો છે. શહીદોને શ્રધ્ધાંજલી આપવા માટે ગઈકાલથી જ કાર્યક્રમો શરૂ થઈ ગયા હતાં. જૂનાગઢ મધુર સોશ્યલ ગૃપ દ્વારા શહીદ પાર્ક ખાતે શહીદોને શ્રધ્ધાંજલી અપાઈ હતી. આ ઉપરાંત આજે જૂનાગઢ શહેરનાં વિવિધ વેપારી એસોસીએશન દ્વારા શહીદોને શ્રધ્ધાંજલી આપવાનાં ભાગરૂપે વેપાર-રોજગાર બંધ રાખવામાં આવેલ છે. જેમાં માલીવાડા રોડ, પંચહાટડી ચોક વેપારી મંડળ, માંગનાથ રોડ, હવેલી ગલી, આઝાદ ચોક, દાણા પીઠ, ચિતાખાના ચોક, ઢાલ રોડ સહિતનાં વિસ્તારોમાં આજે સવારથી જ બજારો બંધ રહી હતી દરમ્યાન કલોથ એન્ડ રેડીમેઈડ એસોસીએશન દ્વારા પણ આઝાદ ચોક ખાતે સુત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા અને સુત્રોચ્ચાર, રેલી, આવેદનપત્ર સહીતનાં કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે. જૂનાગઢ માલીવાડા રોડ વેપારી એસોસીએશન દ્વારા આજે શનિવારે રાત્રે ૮ કલાકે માલીવાડા રોડથી શહીદ પાર્ક સુધી કેન્ડલ માર્ચનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે. આ ઉપરાંત જૂનાગઢ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા આઝાદ ચોક જૂનાગઢ ખાતે ગઈકાલે આંતકવાદી હુમલાનાં વિરોધમાં ધરણા અને સુત્રોચ્ચારનો કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો. જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રનાં અનેક શહેરોમાં શહીદોને શ્રધ્ધાંજલી આપવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર દેશવાસીઓની મીંટ આંતકવાદી હુમલાનાં વિરોધમાં જવાબી કાર્યવાહી તરફ મંડાયેલી છે.

