પુલવામા હુમલાનાં સબૂત પાક.ને નહી અપાય : આંતર રાષ્ટ્રીયસ્તરે પાકિસ્તાનને બેનકાબ કરવા ભારતનું હાઈ લેવલ પ્લાનીંગ

પુલવામા હુમલા બાદ ભારત સરકારે પાકિસ્તાનને ચારે તરફથી ઘેરાબંધી કરવાની કુટનીતિ અપનાવી છે અને પાકિસ્તાન વિરૂધ્ધ એક ડોઝીયર તૈયાર કરવામાં આવી રહયું છે. ગૃહમંત્રાલયનાં સુત્રોને ટાંકતા અહેવાલોમાં જણાવ્યા મુજબ ભારત પાકિસ્તાનને પુલવામા હુમલાનાં સબૂત આપશે નહી તેના બદલે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય સમક્ષ પાકિસ્તાનની સંડોવણીના પુરાવા રજુ કરશે. ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પાકિસ્તાનને બેનકાબ કરવાની રણનીતી અપનાવી છે. પાકિસ્તાનની ઘેરાબંધી કરવા માટે ભારતે હાઈ લેવલ પ્લાનીંગ કર્યું છે અને પુલવામા હુમલાના સબુત પાકિસ્તાનને નહીં આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ભારતના ઈસ્લામાબાદ Âસ્થત હાઈ કમીશ્નર અજય બીશારીયાને ભારત સરકારે તત્કાલ દિલ્હી બોલાવ્યા છે અને ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી રહયા છે.

બીજી તરફ ભારતના દબાણથી પાકિસ્તાન ગભરાઈ ગયું છે અને તેની પ્રથમ પ્રતિક્રિયા રૂપે પાકિસ્તાનની પનાહમાં રહેલા બે આતંકી આકાઓ જૈશએ મોહંમદનાં મસૂદ અઝહર અને લશ્કરે તોયબાનાં હાફીઝ સઈદને અન્ડર ગ્રાઉન્ડ થઈ જવા સુચના આપી છે.

હાફીઝ સઈદ અને મસુદ અઝહરને સાર્વજનિક જગ્યાઓ ઉપર નહી દેખાવા અને કોઈપણ વિડીયો – ઓડીયો અપલોડ નહી કરવા જણાવી દીધું છે. બીજી તરફ જમ્મુ-કાશ્મીરનાં નૌસેરા સેકટરમાં ભારત – પાક. સૈન્ય વચ્ચે જારદાર તોપમારો અને ગોળીબાર થઈ રહયો છે. જયારે ભારતની સુરક્ષા એજન્સીઓએ એવી ચેતવણી આપી છે કે જૈશનો આતંકી અબુબકર વધુ એક ખતરનાક હુમલો કરવાની ફિરાકમાં છે પાક. કબ્જાગ્રસ્ત કાશ્મીરમાં રહેલા ૪પ આતંકવાદી છાવણીઓમાં ૩૦૦થી વધુ આતંકીઓ તાલીમ લઈ રહયા છે જેમાંથી અબુબકર આઈઈડી વિસ્ફોટક બનાવવાનો નિષ્ણાંત છે અને પુલવામા જેવો જ હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહયો હોવાની ગુપ્તચર બાતમીને પગલે સમગ્ર કાશ્મીરમાં હાઈએલર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.