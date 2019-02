જૂનાગઢની દેવ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલનો રંગોત્સવ વાર્ષિક, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયો

જૂનાગઢની જાણીતી શૈક્ષણીક સંસ્થા દેવ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલનો વાર્ષિક ઉત્સવ, રંગોત્સવ ઉમંગભેર ઉજવવામાં આવ્યો હતો. ખલીલપુર ચોકડી બાયપાસ જૂનાગઢ ખાતે તા.૧૬-૦ર-ર૦૧૯ શનિવારનાં રોજ શાળાના વિશાળ પ્રટાંગણમાં ‘રંગોત્સવ’ શાળાનો વાર્ષિક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ શાળાના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત અદ્‌ભૂત, અકલ્પનીય, અવિશ્વસનીય કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. રંગોત્સવ કાર્યક્રમના પ્રારંભમાં વીર જવાનોની શહીદીને અશ્રુભીની શ્રધ્ધાજંલી અર્પી બે મિનિટનું મૌન રાખી રાષ્ટ્રગીત ગાન સાથે શ્રધ્ધાસુમન અર્પણ કરી પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. શહીદ વિર જવાનોનાં પરિવારને સંસ્થા તરફથી આર્થિક સહયોગ રૂ.૧૧,૦૦૦ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ રંગોત્સવ કાર્યક્રમનું પ.પૂ. સદ્‌ગુરૂ દેવપ્રસાદસ્વામીનાં હસ્તે દિપપ્રાગટય કરવામાં આવ્યુ. આ કાર્યક્રમમાં કે.જી.થી ધોરણ-૧રનાં ર૦૦ જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ૧૭ જેટલી વિવિધ કૃતિઓ જેવી કે બેટી બચાવો – વંદે માતરમ્‌ – ડાન્સ – નૃત્ય – પ્રાચીન રાસ – પિરામીડ વગેરે રંગમંચ ઉપર પ્રસ્તૃત કરી વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી સુષુપ્ત શÂક્તને કલા સ્વરૂપે પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી. વાર્ષિક પરીક્ષા તેમજ વિવિધ પ્રવૃતીઓમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીઓને સંસ્થાના ચેરમેન કિરીટભાઈ પટેલ, પ્રમુખ ડો.એમ.વી. પાનસુરીયા, ઉપપ્રમુખ પરેશભાઈ ડોબરીયા અને સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓનાં હસ્તે શિલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા.

કાર્યક્રમમાં ટ્રસ્ટી શ્રી ગિનિયાએ સંસ્થાના વિઝન વિષે માહીતી આપી આ કાર્યક્રમમાં ઉપÂસ્થત તમામ મહાનુભાવોનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. રંગોત્સવ કાર્યક્રમ તૈયાર કરવામાં શિક્ષક મિત્રો – કર્મચારીઓ અને વિદ્યાર્થીઓનો સાથ સહકાર અને અથાગ પ્રયત્નોથી કાર્યક્રમ સફળ રહ્યો હતો તેમ એક યાદીમાં જણાવવામાં આવેલ છે.

