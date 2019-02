ગુજરાત વિધાનસભા અદયક્ષ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી ને અદયક્ષ તરીકે 1 વર્ષ નો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો..બન્ને પક્ષના નેતાઓ એ તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.પરંતુ નિયમના આગ્રહી એવા રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી એ ખલેલ કરતાં સભ્યો ને કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપવાનું રોકી શક્યા નહતા..

