જૂનાગઢ ખાતે યોજાનારા ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળા માટે જડબેસલાક સુરક્ષા વ્યવસ્થા

જૂનાગઢ ખાતે ભવનાથ તળેટી વિસ્તારમાં આગામી તા.ર૭ ફ્રેબુઆરીથી ૪ માર્ચ દરમ્યાન યોજાનારા ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળા ર૦૧૯માં આવનારા ભાવિકોની સુવિધા અને સલામતી માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી રહી છે. જીલ્લા પોલીસવડા સૌરભસિંઘનાં માર્ગદર્શન હેઠળ કડક બંદોબસ્ત જારી કરવામાં આવેલ છે. બુધવારે કલેકટર કચેરી ખાતે યોજાયેલી પ્રેસ મિટ માં સલામતી અંગેની વ્યવસ્થા અંગે જણાવતાં જીલ્લા પોલીસવડા સૌરભસિંઘે જણાવ્યું હતું કે જૂનાગઢ ખાતે ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળામાં આ વર્ષે વધારે પ્રમાણમાં ભાવિકો આવવાની સંભાવના છે તેને ધ્યાને લઈ ચુસ્ત બંદોબસ્ત વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી રહી છે. આ મેળામાં આવનારા ભાવિકોની સલામતી માટેનાં અનેકવિધ પગલાં તેમજ ભવનાથ વિસ્તારમાં પ૦ ઉપરાંત સીસીટીવી કેમેરા ગોઠવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ત્રણ વોચ ટાવર જેમાં રૂપાયતન, ભરડાવાવ અને વડલી ચોક ખાતે ઉભા કરવામાં આવશે અને સતત ચાંપતી નજર રખાશે. આ ઉપરાંત લોકોને ભવનાથ જવામાં યોગ્ય સરળતા રહે તે માટે ટ્રાફીકની વ્યવસ્થા સાથેનાં ટ્રાફીક નિયમન માટે પોઈન્ટ અને યોગ્ય બંદોબસ્ત તેમજ પા‹કગની વ્યવસ્થા, કોઈ અવ્યવસ્થા ન સર્જાઈ તે માટે પણ ચાંપતો બંદોબસ્ત રાખવામાં આવશે. ઘોડેસવાર પોલીસ, બાયનોક્યુલર, બોમ્બ ડિસ્ફોઝલ સ્કવોડ તેમજ ડોગ સ્કવોડ ઉપરાંત પોલીસ, હોમગાર્ડ, જીઆરડી, મહિલા પોલીસ, ટ્રાફિક પોલીસ, એસઓજી, એલસીબી, એ/બી/સી ડિવીઝન, ડ્રોન કેમેરા, વોચ ટાવર દ્વારા ચાંપતી નજર રખાશે અને ચુસ્ત બંદોબસ્ત તૈનાત કરવામાં આવશે તેમજ પોલીસનાં વિવિધ વિભાગો, બહારથી પણ કુમક બોલાવવામાં આવશે તેમજ ખાસ કરીને એસઓજી, એલસીબી તેમજ સ્થાનિક પોલીસનાં અધિકારીઓને મહત્વની જવાબદાર સોંપી અને લોકોની અવરજવર માટેનાં મહત્વનાં પોઈન્ટ ઉપર ઉભા રાખવામાં આવશે. જેથી કરીને લોકો સાથેનું સંકલન જળવાઈ શકે. સામાન્ય લોકોની અવરજવર, ભાવિકોની અવરજવર, વીઆઈપી લોકોની અવરજવર, પત્રકાર મિત્રો માટેની અવરજવર સહિતનાં કયાંય પણ અવ્યવસ્થા ન સર્જાય તે માટેની સંપૂર્ણ તકેદારી રાખવામાં આવશે. કોઈપણ પ્રકારની ગેરસમજ ન પ્રવર્તે તે માટેનાં પણ પ્રયાસો કરવામાં આવશે અને ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળો શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન થાય અને સૌનાં સહકાર સાથે આ મેળો આવનારા ભાવિકો માણી શકે તેવી સુદૃઢ વ્યવસ્થા ગોઠવવાનો પણ નિર્દેશ જીલ્લા પોલીસવડા સૌરભસિંઘે આપ્યો હતો.

