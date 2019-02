ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળામાં આવનારા યાત્રાળુઓને સુવિધા આપવામાં કોઈ કચાશ નહીં રખાય : કલેકટર સૌરભ પારઘી

જૂનાગઢ નજીક આવેલાં ભવનાથ તિર્થ ક્ષેત્રમાં પ્રતિવર્ષ યોજાનારો શિવરાત્રી મેળો આ વર્ષે ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળો-ર૦૧૯ (મીનીકુંભ મેળો) તરીકે ઉજવાય રહ્યો છે અને આગામી તા.ર૭ ફ્રેબુઆરીથી ૪ માર્ચ સુધી યોજાનારા આ મેળામાં આવનારાં યાત્રાળુઓને કોઈ પણ પ્રકારની અગવડતા ન પડે તે માટેની તૈયારીને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. જીલ્લા કલેકટરશ્રી સૌરભ પારધીનાં માર્ગદર્શન હેઠળ વહિવટી તંત્ર દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને અનેકવિધ પગલાંઓ લેવામાં આવી રહ્યાં છે.

ગત શિવરાત્રી મેળા દરમ્યાન ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ લોકોની લાગણી, ભાવિકોની લાગણી અને સંતોની લાગણીને ધ્યાને લઈ શિવરાત્રી મેળાને મીનીકુંભ મેળો યોજવાની જાહેરાત કરી હતી અને એ પ્રમાણે સરકાર દ્વારા આ વર્ષે ભવનાથ તળેટી ખાતે મીનીકુંભ મેળો એટલે કે ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળો-ર૦૧૯ ધુમધડાકા ભેર યોજવામાં આવી રહેલ છે. આ મેળાને અનુલક્ષીને અનેકવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે. બુધવારે જૂનાગઢ જીલ્લાં કલેકટર સૌરભ પારઘી અને જીલ્લા પોલીસવડા સૌરભસિંઘની ઉપÂસ્થતિમાં એક પ્રેસ મિટ યોજવામાં આવી હતી. આ પ્રેસ મિટમાં ઉપÂસ્થત પત્રકાર મિત્રોએ ગિરનાર શિવરાત્રીનાં મેળાને અનુલક્ષીને ઉપયોગી સુચનો કર્યાં હતાં દરમ્યાન જૂનાગઢ જીલ્લા કલેકટરશ્રી સૌરભ પારઘીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારશ્રી દ્વારા ભવનાથ ખાતે યોજાનારા ગિરનાર શિવરાત્રી મેળા અંગે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે જેમાંથી આ વર્ષે વિવિધ વિકાસકામો માટેની રકમ ફાળવવામાં આવી છે. આ ફાળવણી અંતર્ગત રસ્તા, લાઈટ, પાણીની સુવિધા, અનાજ-કરીયાણા માટેનાં સ્ટોર, ભવનાથ તળેટી તરફ જનારા યાત્રાળુ ભાવિકોને સસ્તાં ભાડામાં ભવનાથ તરફ જવામાં સરળતા રહે તે રીતે વ્યવસ્થા તેમજ આ મેળા દરમ્યાન ભાવિકો પાસેથી વિવિધ વસ્તુઓનાં વેંચાણમાં યોગ્ય કિંમત લેવામાં આવે તેવી વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવશે. તેમજ જૂનાગઢ શહેરમાં પીક-અપ સ્ટેન્ડ પણ રાખવામાં આવશે જેને લઈને એસટીની બસોમાં પણ મુસાફર જનતા સરળતાથી ભવનાથ તરફ જઈ શકે આ ઉપરાંત યાત્રાળુઓ માટે ટોયલેટ બ્લોકની સુવિધા, બેરીકેટની વ્યવસ્થા ઉપરાંત વર્તમાન સમયની પરિÂસ્થતીને ધ્યાને લઈ અને તંત્ર દ્વારા અનેક પગલાંઓ લેવામાં આવી રહ્યાં છે. બેઠકોનો દૌર સતત ચાલી રહ્યો છે. ગિરનાર શિવરાત્રી મેળામાં આવનારા ભાવિકોને કોઈપણ પ્રકારની અગવડતા ન પડે તે માટેનાં સંપૂર્ણ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યાં છે. વધુને વધુ ખુબ સારી સુવિધા અને લોકભોગ્ય સુવિધામાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત ધાર્મિક સ્થળો, ઉતારામંડળ, અન્નક્ષેત્રો વગેરેની પણ સુવિધાઓ જળવાય તે માટેનાં પ્રયાસો રહ્યાં છે. ગિરનાર શિવરાત્રી મેળાનાં તા.ર૭ થી ૪ માર્ચ દરમ્યાનનાં દિવસો દરમ્યાન રાઉન્ડ ધ કલોક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે અને તંત્ર લોકોની સુવિધા વધારવામાં કોઈ કચાશ રહેવા નહીં દે તેવો વિશ્વાસ પણ આ તકે કલેકટર સૌરભ પારઘીએ આપ્યો હતો. આ ઉપરાંત ગિરનાર શિવરાત્રી કુંભ મેળા અંગે મળેલી ગ્રાન્ટમાંથી કાયમને માટે ઉપયોગી થાય તે માટેનાં લોકસુખાકારીનાં કામો હાથ ધરવામાં આવનાર હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું. બુધવારે યોજાયેલી પ્રેસ મિટમાં પત્રકાર મિત્રો ઉપરાંત ભવનાથ પોલીસ ચોકીનાં પીએસઆઈ વિપુલભાઈ નાણાંવટી, એસઓજીનાં ઈન્ચાર્જ પીઆઈ વાળા પણ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં.

