જૂનાગઢના ૫વિત્ર દામોદર કુંડે ભૂદેવોએ કર્યું શહીદોનું તર્પણ

શહિદોના મોક્ષાર્થે તર્પણ વિધી બાદ, દિવ્યાંગોને ભોજન, શહીદ વંદના કરાઈ



કાશ્મીરના પુલામામાં આંતકી હુમલામાં ભારતીય જવાનો શહીદ થતાં તેમને ઠેર ઠેરથી શ્રધ્ધાંજલી અર્પવામાં આવી રહી છે ત્યારે જૂનાગઢમાં શ્રી ગૌડ મેડતવાડ, બ્રહ્મ યુવા સંગઠન અને રાધા દામોદરજી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા તર્પણ વિધીનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો.

સમસ્ત બ્રહ્મ યુવા સંગઠનના સંસ્થાપક જયદેવભાઈ જાષી, પ્રમુખ આશીષ રાવલ, પી.સી. ભટ્ટ, મનીષ ત્રિવેદી, વિમલ ત્રિવેદી, કમલેશભાઈ ભરાડ, કૌશીકભાઈ સોનપાલ, વિજયભાઈ જાષી વગેરેની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં ભૂદેવો દામોદર કુંડે એકઠા થયા હતા. તમામ ભૂદેવોએ સંપૂર્ણ શા†ોક્તવિધી વિધાનપૂર્વક, બ્રહ્મ સંસ્કૃતિને અનુરૂપ વિષ્ણુ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. બાદમાં શહીદ જવાનોના આત્માની શાંતિ અને મોક્ષાર્થે તર્પણ વિધી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ શહેરની અનેક દિવ્યાંગ બાળકોની સંસ્થાના બાળકોને દામોદર કુંડે જ ભોજન કરાવાયું હતું. બાદમાં સાંજના ૬ થી ૯ દરમ્યાન દેશ ભÂક્તના ગીતો દ્વારા શહીદ વંદના કરવામાં આવી હતી. આ તકે સમસ્ત બ્રહ્મયુવા સંગઠનના સંસ્થાપક જયદેવ જાષીએ જણાવ્યું હતું કે, આ આતંકી હુમલાની દુઃખદ ઘટનાને સમગ્ર બ્રહ્મસમાજ સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે અને સરકાર આની સાથે સખ્તમાં સખ્ત કાર્યવાહી કરી વળતો જડબાતોડ જવાબ આપે તેવી માંગ કરે છે. માત્ર શાબ્દીક શ્રધ્ધાંજલી નહીં રણમોરચે લડવા જવું પડે, હથીયાર ઉપાડવા પડે તો પણ પરશુરામના વંશજ – ભૂદેવો તૈયાર છે. શા† ભણાવનારા શ† પણ વાપરી જાણે છે તે સમય આવ્યે સાબિત કરી બતાવશું. આ તકે ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ જાષી, મેયર આદ્યાશÂક્ત મજમુદાર, નિર્ભય પુરોહિત, કે.ડી. પંડયા, પરેશભાઈ જાષી, હસુભાઈ જાષી, મુકેશભાઈ મહેતા, પ્રફુલભાઈ જાષી સહિતના બ્રહ્મ અગ્રણીઓની ઉપÂસ્થતી રહી હતી.

